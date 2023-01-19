Десятки тисяч українців отримали «розумні» продуктові набори: як бізнес включився у порятунок постраждалих

Мешканці населених пунктів України, які постраждали в результаті окупації російськими військами, продовжують отримувати допомогу і підтримку від бізнесу, який співпрацює з міжнародними організаціями, адже гуманітарна ситуація залишається складною.

Від лютого минулого року глобальна система Кока-Кола виділила на гуманітарну допомогу Україні 18 млн євро. Ще 4,7 млн євро Компанія Кока-Кола разом зі своїм партнером Coca-Cola HBC надали на постачання 70 тисяч продуктових наборів і напоїв громадам, які найбільше відчувають потребу в продовольстві.

Набори зібрано, згідно з міжнародними стандартами. Це означає, що у їхньому складі місячний запас найнеобхідніших і найпоживніших продуктів із великим терміном придатності в упаковці, яка забезпечує зберігання без холодильника – крупи, олія, борошно, цукор, сіль, макаронні вироби, м’ясні та рибні консерви. До наборів також входять питна вода у пляшках і напої. Кожен набір розрахований на одну людину на місяць.

Їх отримують, зокрема, і на Чернігівщині в селі Ягідне, яке було під окупацією 55 діб. Тому мешканцям досі важко оговтатися від пережитого, бракує одягу, їжі, води. Цю потребу забезпечують спільними зусиллями волонтери, влада, громадські організації, соціально відповідальний бізнес.

«У людей багато пошкоджено житла, багато зруйнованого житла і, відповідно, потрібно підтримувати таких громадян, щоб у них не опускалися руки», - каже перший заступник голови Чернігівської ОДА Костянтин Мегем.

За час окупації у селі були пошкоджені майже всі будівлі. Багато людей втратили все, що мали.

«Компанія Кока-Кола разом із компанією Кока-Кола HBC, іншими світовими ботлерами компанії, фундацією Кока-Кола після лютого 2022 року виділили понад 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ця допомога спрямована на підтримку населення потребуючого, також на підтримку працівників компанії, які залишаються в Україні. 4,7 мільйони євро допомоги за підтримки італійського Червоного Хреста були спрямовані на закупівлю продуктових наборів», - розповіла Ольга Чумак, керівниця напрямку комунікацій та сталого розвитку Компанії Кока-Кола Україна.

Ці продуктові набори Товариство Червоного Хреста України розповсюджує серед українського населення. Їх отримали у лікарнях, багатодітних родинах, внутрішньо переміщені особи, літні люди та інші категорії, які потребують соціального захисту.

«Підтримка бізнесу насправді важлива на сьогодні, тому що люди перебувають у дуже скрутних умовах, - зазначає Наталія Силенок, голова Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. - Після окупації зруйнована інфраструктура, ускладнений підвіз продуктів харчування. Люди втратили домівки, втратили роботу. І на сьогодні для них це дуже суттєва підтримка».

Наразі Кока-Кола зосередилася на трьох основних напрямках допомоги: постачанні продовольчих наборів із-за кордону, відновленні інфраструктури та підтримці громад, згідно з їхніми найгострішими потребами.

Війна в Україні триває, але життя на деокупованих територіях поступово відновлюється завдяки спільним зусиллям волонтерів, влади і бізнесу, який не стоїть осторонь проблем, за підтримки міжнародних гуманітарних організацій.