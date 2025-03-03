Детінізація та покращення адміністрування: економіст проаналізував, як податкова покращила показники з наповнення бюджету

Економіст Борис Кушнірук у блозі на РБК-Україна проаналізував які саме надходження сприяли такому зростанню та розповів про що свідчить таке зростання.

Економіст зауважує, що таке перевиконання спостерігається другий місяць поспіль, адже у січні планові показники з наповнення бюджету від податків, також були перевищені. «Державна податкова служба звітує про позитивні тенденції: у лютому надходження до бюджету перевищили планові показники на 12,1 млрд грн.

Якщо січень ще можна було вважати вдалим стартом року, то другий місяць поспіль підтверджує стабільність зростання», - пише експерт.

Найбільше зростання відбулося за наступними показниками:

ПДФО – 26,2 млрд грн (+13,6%). Це означає, що люди отримують зарплати, з яких йдуть податки.

ПДВ – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бізнес працює, купівля-продаж іде активно.

Акцизи – понад 10 млрд грн. Тютюнова галузь дала +62,6%.

«Що важливого? Відшкодування ПДВ – 13,1 млрд грн. Це гроші, які повернули компаніям, а значить, вони не зависли в системі», - наголосив Кушнірук.

Зупинили всього 0,39% податкових накладних (це в десятки разів менше, ніж ще рік тому). А 9 тисяч підприємств перестали бути "ризиковими".

«Загалом цифри говорять самі за себе: перевиконання вже другий місяць поспіль», - додав економіст.

Він проаналізував, що саме означають показники про які відзвітувала податкова. Зокрема, на думку економіста, вони свідчать, що ефективність адміністрування податків, зниження схем ухилення та покращення платіжної дисципліни дали відчутний ефект.

«Роль керівництва та команди. Голова ДПС Руслан Кравченко та його команда впроваджують заходи з покращення адміністрування та детінізації. Водночас зменшення випадків блокування податкових накладних (до 0,39%) та виключення понад 9 тис. підприємств із переліку ризикових свідчить про баланс між контролем і підтримкою бізнесу», - вважає Кушнірук.

А ось збільшення надходжень від акцизів – наслідок боротьби з «сірим» ринком. «Зростання зборів з акцизу на тютюн і паливо може вказувати на скорочення контрабанди та тіньових схем, що є важливим кроком у забезпеченні прозорого ринку», - пише експерт.

Кушнірук задається також питанням - де ці гроші були до цього? «Це питання до команди голови податкового комітету ВР Данила Гетьманцева, який однією рукою тиснув на бізнес, а іншою недобирав суми у бюджет.

Податкові надходження лютого 2025 року, вочевидь, стали серйозним «подарунком» для бюджету, в той час як колишні «генії» могли тільки мріяти про подібні результати. Може, вони теж планували перевиконання бюджету, але лише на рівні фантазій?

Нарешті ситуація змінилась і якщо ця тенденція збережеться, можемо очікувати стабільний ріст податкових надходжень у 2025 році. Бюджет отримує більше грошей – це добре. Бізнесу стає легше працювати – ще краще», - резюмує Кушнірук.