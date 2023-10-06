"Девальвація гривні буде": економіст пояснив, чи варто скуповувати валюту

За словами експерта, девальвація буде незначною, тому він не радить скуповувати якісь великі суми валюти.

Економіст Ілля Несходовський розповів, чи відбудеться девальвація гривні найближчим часом і пояснив, чи варто скуповувати валюту.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Експерт визнав, що "незначана девальвація гривні" все ж буде.

"Ми розуміємо, що враховуючи, що у нас на сьогоднішній день обсяг імпорту значно перевищує експорт, відповідно, незначна девальвація буде. Але я б не радив скуповувати якісь великі суми валюти. Тому що ця девальвація на сьогоднішній день десь приблизно до 38, підніметься максимально до 39.

Чи варті якісь 20-30 копійок для того, щоб здійснювати таку покупку – кожен має вирішувати сам. Самої кількості валюти у Національного банку є достатньо для того, щоб відреагувати на будь-яку ситуацію, якби не зріс попит", – зазначив економіст.

Нагадаємо, що Нацбанк скасував фіксований курс і перейшов до режиму керованої гнучкості.

Банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скасування фіксованого курсу і повідомив, чи варто очікувати великої девальвації гривні.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, чи "обвалиться" гривня наступного року.

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