Девальвація гривні: у Нацбанку назвали причини падіння курсу національної валюти

На падіння гривні впливає загроза нового нападу Росії на нашу територію.

В Україні ситуація на валютному ринку у листопаді різко змінювалася. Так, упродовж першої половини місяця гривня зміцнювалася, натомість у другій половині листопада гривня послабилася.

Також читайте Oxford Economics спрогнозував курс долара на 3 роки: чого варто очікувати

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за листопад 2021 року.

Як зазначається в огляді, гривня зміцнювалася, адже пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит на неї. Крім того, позитивно позначалися й домовленості з МВФ та отримання траншу.

Натомість у другій половині листопада гривня послабилася через значне зростання попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічні чинники, зумовлені геополітичними ризиками, зокрема накопичення військ РФ на кордоні з Україною.

"У результаті за листопад офіційний обмінний курс гривні до долара девальвував на 3,2% порівняно з кінцем жовтня, проте в середньому за місяць його знецінення було значно помірнішим (0,3%). Попри значні продажі іноземної валюти для згладжування надмірних курсових коливань сальдо інтервенцій НБУ в листопаді залишилося додатним – близько 0,4 млрд дол", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. У цілому підтримали проєкт закону 286 нардепів. Зазначимо, що середньорічний курс у ньому закладений на рівні 28,5 гривень за долар.