Девелопер Royal House розпочав будівництво масштабного проєкту нового житлового комплексу в м. Буча

Столичний девелопер Royal House один з небагатьох забудовників, який протягом багатьох років стабільно реалізує проєкти в заявлених обсягах. Досвід інвесторів, які придбали нерухомість у забудовника показує, що можна своєчасно отримати ключі від своєї квартири навіть попри війну, адже Royal House —послідовний гравець, для якого відповідальність за взяті обов’язки перед інвесторами — є найважливішим.

На початку 2024 року, девелопер розпочав будівництво та відкрив продаж квартир в новому житловому комплексі комфорт-класу Park Royal у місті Буча. Після 2022 року – це наймасштабніший проєкт у своєму класі в Бучанському районі. Ділянка забудови складає 25 га, тут побудують 23 будинки від 7 до 16 поверхів.

ЖК Park Royal спроєктовано у форматі «місто-парк». Кожна зона житлового комплексу продумана до дрібниць, а простір території спроєктований так, аби він взаємодіяв між собою. Тут буде розгалужена власна інфраструктура, яка забезпечуватиме всі основні потреби майбутніх мешканців, власна рекреаційна зона на 4 га, що розподілена на функціональні зони для спорту і відпочинку. Також на території збудують школу на 600 учнів і дитячий садок.

Для дітей різного віку буде виділено великий дитячий простір площею майже 6 000 кв м, де втілять найсучасніші підходи до облаштування дитячих майданчиків.

Через весь комплекс простягатиметься головний променад, де працюватимуть ресторани, кав’ярні, магазини, салони краси, бутіки, розважальні центри, побутові сервіси та інше. Променад завершуватиметься рекреаційно-парковою зоною де зручно розподілені активності для майбутніх мешканців: понад 10 спортивних майданчиків та майже 3 км бігових і велосипедних доріжок; зона барбекю – територія з вогнищем та всесезонними будинками для відпочинку в будь-яку погоду; тренувальний майданчик для собак.

Справжньою родзинкою, якої не має жоден комплекс у Бучі – стане Garden Plaza – центральна площа з власною оранжереєю, де круглий рік серед тропічного лісу працюватиме кав’ярня. А ще власний амфітеатр, де мешканці збиратимутися на концерти влітку, а взимку буде ковзанкою і сніговими гірками.

Особлива увага буде приділена безпеці з дотриманням вимог приватності. Адже територія комплексу закрита від сторонніх, система охорони та відеоспостереження працюватиме 24/7. На території Park Royal спроєктують 3 типи паркінгу: наземний, надземний та підземний.

Від початку будівництва першої черги одразу будується укриття, відповідно до вимог чинного законодавства. Важливо відзначити, що завдяки власним потужностям, для першого будинку 1-ої черги вже виготовлено 50% стінових модулів, а на будівельному майданчику вже йдуть роботи з влаштування фундаменту першого будинку, також встановлена в'їзна брама та облаштований асфальтований заїзд до комплексу.

Будинки в ЖК Park Royal зводяться за збірно монолітною-технологією із стінових модулів ТМ Royal House. Стінові модулі мають європейський сертифікат СЕ, який свідчить про те, що продукція ТМ Royal House, (а саме стінові модулі) відповідає стандартам і нормам ЄС. Технологія виробництва стінових модулів є запатентованою, модулі виготовляються на власному заводі у Київській області й зводяться у проектне положення безпосередньо на будмайданчику. Контроль за виготовленням модулів здійснюється на кожному етапі виробництва.

До продажу вже доступні квартири площею від 33 кв.м до 105 кв.м. З нагоди старту продажу квартир, девелопер запустив акційні пропозиції. Ціни на житло стартують від 30 тисяч доларів.