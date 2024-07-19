Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримає знижку

Деяким пенсіонерам, які проживають у сільських районах, надають пільги на комунальні послуги, включно з можливістю повного звільнення від оплати ЖКП.

Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

Зокрема, пенсіонери, які зайнялися певними професіями в сільській місцевості та залишилися жити там після виходу на пенсію, можуть отримувати повну знижку на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу в межах установлених норм.

До таких професій належать:

педагогічні працівники

медичні та фармацевтичні працівники

фахівці із захисту рослин

працівники музеїв, бібліотек

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури

Для отримання пільги необхідно мати стаж роботи не менш ніж три роки у відповідній професії на момент виходу на пенсію.

Також слід враховувати, що пільгу надають, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців, поділений на кількість членів сім'ї, не перевищує розмір, що визначає право на податкові соціальні пільги, який становить 4 240 гривень.

Пільгу надають на 12 місяців від моменту звернення, проте вона діє тільки до кінця поточного року і доступна тільки самому пенсіонеру.

Нагадаємо, тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати. Найбільше підвищення торкнулося електроенергії, яка здорожчала на 69,7%. Від початку червня поточного року вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до 1 травня 2025 року.

Які комунальні послуги можуть здорожчати ще - у матеріалі ТСН.ua.

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