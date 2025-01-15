Деякі пенсіонери зможуть не платити за комунальні послуги: хто має право на пільги

Право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості.
Для пенсіонерів в Україні передбачено низку пільг, зокрема стовідсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.
Частину пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку. Йдеться про жителів сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сферах культури, медицини чи освіти, та продовжують проживати у сільській місцевості.
Інша фінансова допомога для пенсіонерів
Також для пенсіонерів передбачено фінансову підтримку у вигляді 1000 грн від держави на передплату друкованих медіа.
Нагадаємо і про право не безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безкоштовно у разі пред’явлення пенсійного посвідчення:
- у міському громадському транспорті (крім метро, таксі та маршрутних таксі);
- на заміських маршрутах залізничного транспорту.
Безкоштовна юридична допомога для пенсіонерів
Українці похилого віку можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 4 722 грн або менш як 6 056 грн для осіб з інвалідністю.
Земельний податок для пенсіонерів
Пенсіонерів звільнено від сплати земельного податку, проте при не перевищенні встановлених земельних лімітів.
Нагадаємо, в Україні змінилися тарифи на комуналку, Розповідаємо, що здорожчало найбільше.