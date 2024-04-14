Деякі українці у квітні можуть залишитись без пенсій: у ПФУ назвали причину

Внутрішньо переміщені пенсіонери можуть втратити виплати.
Українські пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні були пройти ідентифікацію до кінця березня 2024. Проте не всі пенсіонери вчасно проходять необхідну ідентифікацію – в деяких випадках це призводить до затримок у нарахуванні та виплаті пенсій.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію, залишилися без виплат у квітні.
Проте Пенсійний фонд накопичуватиме кошти на пенсійному рахунку особи, доки не відбудеться процес підтвердження.
"Особи, які не встигли пройти в зазначений термін ідентифікацію, мають право відновити виплати. Для цього доведеться пройти процес підтвердження особи. Відтак, щойно процедура завершиться, кошти нарахують на рахунок пенсіонера", - йдеться у повідомленні.
Як пройти ідентифікацію:
- особисто звернутись до відділення "Ощадбанку" або відвідати сервісний центр Пенсійного фонду;
- скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду;
- використати відеозв'язок для зв'язку зі співробітником Пенсійного фонду;
- звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.
Деталі про ідентифікацію можна дізнатись через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".
Проходження ідентифікації по відео – перелік документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);
- документ про право на представництво (за потреби).
Також для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.
Куди звертатися, якщо виникнуть питання: сайт: pfu.gov.ua; контакт-центр за номерами: 0-800-503-753; (044) 281-07-10.
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