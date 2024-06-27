Деякі українці залишаться без субсидій уже від 1 липня: що потрібно знати

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершує автоматичне опрацювання особових рахунків, проте деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити дані до 1 липня.

Про це повідомив заступник очільника Головного управління ПФУ в Запорізькій області Сергій Кам'янченко, пише "Суспільне".

Сергій Кам'яченко повідомив, що згідно зі змінами, внесеними Постановою №521 Кабінету міністрів України (КМУ) від 8 травня 2024 року, деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити свої дані, тому що виплати буде припинено від 1 липня.

"Після 1 червня до 1 липня люди мають звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими встановленими документами. Адже виплати (раніше оформлені субсидії — ред.) тривають лише до 1 червня. Тому що минув великий проміжок часу", — зазначив він.

Для продовження отримання субсидії необхідно надати документи до Пенсійного фонду до 1 липня. Він наголосив, оновити дані варто тим, хто проживав або досі проживає на тимчасово окупованій території.

Щоб оновити документи, люди можуть звернутися:

до відділення Пенсійного фонду

надіслати документи поштою

подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду, там є відповідна опція, за якою людина звертається за призначенням пільг чи субсидій

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Якими будуть субсидії на оренду житла для ВПО і коли можна скористатися послугою?

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