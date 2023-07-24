Деяких переселенців в Україні позбавлять виплат: хто у зоні ризику

Люди, які виїхали з країни, більше не отримуватимуть допомогу від держави.

Від 1 серпня українців, які перебувають за кордоном, позбавлять виплат від держави.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в етері телемарафону.

"Якщо людина перебуває за кордоном тривалий період, де обрала місце безпечного проживання, то від 1 серпня такій особі не буде здійснюватися виплата", — сказала Марчак.

Вона також зазначила, що деякі громадяни, які отримали статус ВПО, проте виїхали за кордон, отримують грошову допомогу від двох держав. Таким українцям скасують виплати від України.

Також грошову допомогу припинять виплачувати ВПО, які повернулися на постійне місце свого проживання. Тоді як ВПО, які тимчасово повернулися до своїх будинків для вирішення своїх справ, а потім повернулися до безпечного регіону, то такі люди продовжують вважатися ВПО.

Раніше стало відомо, що від 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року.

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