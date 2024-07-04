Деяким пенсіонерам виплатять до 3100 грн: хто зможе отримати гроші

Заяви на разову виплату потрібно подати до 1 серпня.

Деяким категоріям українців разово виплатять допомогу від 450 до 3100 грн до Дня Незалежності.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", передбачена разова грошова допомога до Дня Незалежності.

Зокрема, додаткові виплати можуть отримати:

пенсіонери, що мають право на цю виплату (вони отримають допомогу разом із пенсією у серпні без додаткового звернення)

ветерани війни, що проходять службу, працюють та не є пенсіонерами (кошти спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де громадяни проходять службу, працюють, проте для цього потрібно подати заяву через вебпортал ПФУ)

громадяни, що мають право на виплату, проте не є пенсіонерами та не проходять службу чи працюють (для отримання грошей потрібно подати заяву до ПФУ, виплату проведуть за місцем проживання на поточний рахунок у банку)

Як отримати допомогу у 3100 грн

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, кошти надійдуть у серпні разом із пенсією. Їм додатково звертатися нікуди не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу або працюють та не є пенсіонерами, кошти спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони працюють або проходять службу. Їм потрібно подавати заявку через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Іншим громадянам, які мають право на виплату, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву довільної форми. Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Заяви на разову виплату потрібно подати до 1 серпня. Якщо такої можливості немає, то це можна зробити до 1 жовтня 2024 року, але гроші надійдуть пізніше.

Раніше стало відомо, що в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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