Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій: хто у списку

В Україні усім літнім людям виплачується пенсійне забезпечення. Втім, деяких випадках ця виплата може припинитись.

Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Підстави припинення виплат:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

інші передбачені законодавством випадки.

В ПФУ наголошують, що для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення.

Нагадаємо, стало відомо, як змінилася зарплата українців під час повномасштабної війни. 67% українських компаній та 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищення зарплат 2025 року.

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