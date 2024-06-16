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Деяким українцям не зарахують частину стажу до пенсії: хто під загрозою

Деяким українцям не зарахують частину стажу до пенсії: хто під загрозою

Пенсія в Україні

Під загрозою українці, які працювали на РФ.

Деякі українці можуть залишитися без частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію

Про це пише 24 канал.

Зазначається, українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж.

Водночас страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.

"Йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади", - вказано у повідомленні.

Щодо роботи в інших країнах, українцям необхідно представити Пенсійному Фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб врахувати цей стаж.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати вже поточного місяця. 

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