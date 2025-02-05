Деяким українським пенсіонерам знизять пенсії: кого саме торкнуться зміни

Обмеження застосують до спецпенсій, призначених не на загальних підставах, а за певними законами.

В Україні набули чинності нові правила щодо нарахування спеціальних пенсій, призначених митникам, держслужбовцям, прокурорам, народним депутатам, членам уряду, дипломатам, науковцям, чорнобильцям та ще кільком категоріям. Відтепер тим, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, перерахують виплати за новими коефіцієнтами, щоб знизити їх розмір.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"Рішення про запровадження коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), тобто до тих пенсій, розмір яких перевищує 23 610 грн, ухвалено законом України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” (стаття 46)", – йдеться у повідомленні.

Обмежувальні коефіцієнти застосовуватимуть до пенсій, призначених відповідно до низки законів:

Про прокуратуру;

Про статус народного депутата України;

Про Національний банк України;

Про Кабінет Міністрів України;

Про державну службу;

Про дипломатичну службу;

Про службу в органах місцевого самоврядування;

Про судову експертизу;

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів;

Про наукову і науково-технічну діяльність;

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

Митного кодексу України;

постанови ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

В ПФУ зауважили, що більшості звичайних пенсіонерів нові обмеження не торкнуться.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що 2025 року індексація пенсій почнеться 1 березня.

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