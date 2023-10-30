Деяким військовим незаконно нарахували понад 123 млн грн виплат – Міноборони

Додаткову винагороду виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. Так, деяким військовим незаконно нарахували понад 123 млн грн виплат.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

До прикладу, близько 60 млн грн таких виплат нарахували у Києві, ще 6,5 млн грн – у Київській області.

В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Там також додали, що Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, військовим перерахували зарплати – хто та які доплати отримає у вересні.

Читайте також: