Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску - НБУ

Інфляція на споживчому ринку України у травні 2022 року порівняно із квітнем становила 2,7%, а з початку року – 13,9%. Натомість порівняно з травнем минулого року ціни виросли на 18%.

Пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, пов’язаними насамперед із війною.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Бойові дії призводять до порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання виробничих витрат бізнесу. Підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції також тисне на ціни", - йдеться у повідомленні.

В НБУ зазначають, що динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.

"З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку", - додають вони.

Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.

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