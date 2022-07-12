Директор Інституту розвитку економіки спрогнозував, чи буде долар по 45-50 гривень

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, якщо долар перетне позначку у 40 грн, то далі варто очікувати і по 45-50 грн.

За його словами, що такий сценарій розвитку є ймовірним.

Таку думку висловивдиректор Інституту розвитку економіки України, пише Dev.Україна.

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"Важко доводиться гривні за нинішніх умов. На наших очах досі не вгамовується штормовий фронт на фінансовому ринку. За оцінками аналітиків американського агентства Bloomberg, українські єврооблігації дешевшають уже сім тижнів поспіль, зокрема, минулого тижня вони впали в ціні в середньому відразу на 16,3% або на 4,6 відсоткового пункту", - сказав він.

Очільник Інституту розвитку економіки України зауважив, що загалом за останні сім тижнів українські єврооблігації впали в ціні майже вдвічі — на 45%, а ВВП-варранти — на третину.

"Обвал гривні та масовий вихід нерезидентів з українських єврооблігацій може дуже негативно вплинути на капітал наших комерційних банків, які мають на своєму балансі великий обсяг боргових цінних паперів (корпоративних та державних облігацій). Але особливо важко доведеться малому бізнесу та ФОПам, які не мають фінансової стійкості та достатньої надійності, щоб пережити різку девальвацію гривні", - підкреслив Гончаров.

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За його прогнозами, повернення економічної активності в Україні, найімовірніше, буде тривалим.

"Якщо "американець" полетить за рівень у 40 грн, то інфляційне тло може змінитися досить сильно. Щоправда, зараз усе може розвиватися набагато швидше. Зокрема, у наших обмінниках валюти курс стрімко підскочив. Що ж, за парою долар США/гривня підходимо до останнього рубежу оборони — це 40 грн, якщо пройдемо його, то попереду вже 45 грн за одного "американця", - вважає він.

Зазначимо, курс гривні до долара в банківських обмінниках 12 липня становить – 37,20 грн/дол. За добу він ослаб на 90 копійок.

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