"Дискусія себе вичерпала": Гетьманцев повідомив, скільки ФОПів вже встановили касові апарати

В Україні вже 70-80% ФОПів у сфері торгівлі встановили РРО (реєстратори розрахункових операцій).

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Фокусу".

На його думку, дискусія щодо необхідності встановлення касових апаратів "вже себе вичерпала".

Також читайте Гетманцев у розпал війни анонсував підвищення податків для ФОП й запровадження касових апаратів

"Торгівля вже на 70-80% встановила РРО, дискусія про РРО вже себе вичерпала. Ми можемо дискутувати про щось, але зараз це питання вже вирішене", – висловився Гетманцев.

Зі слів Гетманцева, встановлення РРО є "елементарним інструментом податкового обліку для торгівлі". А тому повернення до обговорення необхідності в цьому, на його думку, є "безглуздістю".

"Наразі це питання вже вирішене. Це навіть у меморандумі з МВФ є. Не думаю, що на порозі членства в ЄС ми повертаємося до обговорення необхідності впровадження елементарних інструментів податкового обліку для торгівлі. Це якась безглуздість. Я думаю наше суспільство вже достатньо подорослішало", – додав нардеп.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим може обернутись для України ініціатива зі зниженням податку вдвічі.

Читайте також: