Дитячі садки у воєнний час

Україна, перебуваючи в умовах війни, стикається зі складним і дуже важливим завданням забезпечення безпеки дітей у дитячих садках. Недостатня кількість укриттів у разі тривог і обстрілів змушує деякі заклади закриватися, створюючи складнощі для батьків, які працюють.

Як працюють дитячі садки під час війни?

В умовах воєнного стану дитячі садки стають ключовим елементом безпеки та опіки для маленьких українців. Деякі з них, незважаючи на обмежені ресурси, продовжують функціонувати, забезпечуючи догляд і розвиток дітей. Однак не всі можуть надати необхідний захист у вигляді бомбосховищ, тому працюють онлайн або зовсім закриваються. Наприклад, в Одесі зі 136 садочків відкрито тільки 62, але ті навчальні заклади, які оснащені укриттями, переповнені й не можуть прийняти всіх охочих. У цей непростий час на допомогу приходить системно важливий банк «Південний».

Ініціатива "Південного"

Для розв'язання проблеми дитячої безпеки команда банку "Південний", бенефіціари якого - Беккер Марк Ісаакович і Родін Юрій Олександрович, взяла на себе фінансування будівництва бомбосховища в одеському дитячому садку №10. Мета проєкту - забезпечення захисту дітей і відновлення повноцінної роботи садка.

Для цього було проведено благодійний корпоративний радіомарафон, організований компанією на честь тридцятирічного ювілею – Юрій Родін та Марк Беккер створили банк у 1993 році. Він став ключовою подією для збирання коштів на будівництво бомбосховища. У рамках цієї ініціативи було зібрано 100 тисяч гривень, які помножили на символічну кількість «30». В результаті загальна сума 3 мільйони гривень спрямована на створення безпечного простору для дітей та співробітників установи. Проект будівництва притулку вже готовий і найближчим часом розпочнуться роботи з його будівництва. Тому вже незабаром 100 дітей зможуть ходити до саду.

«Південний» не обмежується лише фінансуванням створення бомбосховища. Банк є партнером фонду «Діти героїв», надаючи підтримку дітям, які втратили батьків у війні. Також надані гранти на навчання студентів та спільно з КНУ ім. Шевченка запущено програму сталого розвитку освіти. Вона спрямована на набуття студентами практичних знань, які вони зможуть застосовувати на практиці у подальшій роботі. Такий підхід підвищує цінність майбутнього спеціаліста в очах українських працедавців.

Коротко про банк

«Південний» є надійним партнером для приватних та корпоративних клієнтів. Вона пропонує унікальні, ефективні фінансові продукти. Ознайомитись з ними можна на сайті банку «Південний».

Представництва компанії відкриті у 18 областях України, а кількість відділень становить 49. Команда фахівців налічує 1700 цілеспрямованих професіоналів, завдяки яким банк входить до рейтингу найкращих роботодавців України та посідає третє місце за розміром активів серед банків країни з приватним капіталом.