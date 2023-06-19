Дій НБУ недостатньо: Гетманцев прокоментував ситуацію щодо обміну "зношених" купюр

Напередодні в НБУ заявили, що згодом зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати долари без комісії.

Національний банк України минулого тижня провів ряд "розʼяснювальних" зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну "зношених" купюр. Водночас, скарги на дії обмінників продовжують надходити. Абсолютно не вирішена проблема "чорних" обмінників, що працюють "під дахом" деяких правоохоронців.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити. Дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому Комітеті ВР з питань фінансів", - зазначив він.

Нагадаємо, Нацбанк хоче змінити правила купівлі доларів в Україні.

Раніше стало відомо, що "ПриватБанк" відмовився приймати готівкову валюту у терміналах та банкоматах. Тепер клієнти можуть провести такі операції лише у касах відділень. Проблема пов'язана з тим, що клієнти часто використовують для обігу старі купюри. "ПриватБанк" був єдиним українським банком, що приймав іноземну валюту через термінали.

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