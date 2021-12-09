Дія City - це сприятливий спосіб оподаткування ІТ - міністр фінансів 

Запуск Дія City заплановано на початок 2022 року.

Завдяки запуску спеціального правового та податкового режиму Дія City в Україні будуть створені умови, при яких ІТ-галузь отримає максимальну підтримку для розвитку країни.

Таку думку висловив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "НВ. Бізнес".

"Це питання (запуск Дія City - ред.) створення платформи, де всі учасники мають можливість отримати досить сприятливий спосіб оподаткування. Будуть створені умови, за яких цей вид бізнесу отримає максимальну допомогу для розвитку України", - зазначив очільник Мінфіну.

Водночас він підкреслив, що запровадження спецрежиму жодним чином не вплине на взаємовідносини ІТ-галузі з ФОП. Як відомо, сьогодні більшість компаній цього сектору економіки використовують ФОП-модель для співпраці з ІТ-спеціалістами як способу оптимізації податкового навантаження.

Нагадаємо, влітку поточного року Верховна Рада прийняла закон №1667-ІХ, який визначає правові основи функціонування спеціального правового та податкового режиму для ІТ Дія City. Наразі до другого читання підготовлено законопроект, який визначає податкові умови спецрежиму. Загалом Дія City являтиме собою набір інструментів, як то низькі ставки оподаткування, податкові та правові стимули для залучення інвестицій, гнучку форму співпраці ІТ-компаній та спеціалістів.

Запуск Дія City заплановано на початок 2022 року. Міністерство цифрової трансформації, яке є ініціатором запровадження спецрежиму, розраховує, що запуск Дія City сприятиме перетворення України на найбільший ІТ-хаб Європи.