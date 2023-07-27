Дії Росії вже призвели до нестабільності на світовому ринку зерна — Білий дім

Через дії Кремля постраждають найбільш вразливі регіони світу.

Вихід Росії з "зернової угоди" завдасть серйозних наслідків для найбільш вразливих районів світу включно з Африкою.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона заявила, що припинення участі Росії у "зерновій угоді" вже призвело до волатильності до цін на зернові у світі.

"Дії Росії щодо вилучення такої значної кількості продовольчих товарів зі світових ринків посилять голод у деяких найбільш постраждалих районах світу, зокрема в Африці", - сказала Жан-П'єр.

Крім того, вона заявила, що завдяки "зерновій угоді" вдалось експортувати на світовий ринок понад 32 млн тонн зерна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія не має коштів для транзиту українського зерна суходолом на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

Крім того, ми раніше інформували, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

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