Для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро - Нафтогаз

Він зазначив, що Група витратила на закачування газу близько 1 млрд дол. власних коштів та близько 1,5 млрд дол. залученої допомоги від партнерів. Такий обсяг фінансування був зумовлений потребою збільшити імпорт газу через наслідки російських атак на газовидобуток.

Наразі Нафтогаз оцінює свою потребу в коштах для продовження імпорту газу в 1,9 млрд євро.

Раніше британське видання The Guardian повідомило про те, що Угорщина та Словаччина минулого місяця були найбільшими імпортерами російського газу в ЄС. Втім, за даними EXPro, ті самі країни є найбільшими постачальниками газу в Україну. Для прикладу, тільки у липні Україна закупила у Словаччини та Угорщини більш ніж 550 млн кубів газу

Раніше повідомлялося, що через удари ворога було знищено більшу частину газовидобувних підприємств України. Ще декілька родовищ на Полтавщині та Харківщині зупинили видобуток через блокування ліцензій збоку регулятора. За оцінкою власників цих підприємств у випадку їх розблокування Україна може отримати +71,1 млн м³ газу, + 900 млн грн до держбюджету і економію до 50 млн доларів на імпорті газу.