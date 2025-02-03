Для ФОП та юридичних осіб змінили правила подавання звітності

Податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ потрібно подавати не так, як раніше.

З 2025 року для всіх податкових агентів, зокрема для юридичних осіб та ФОП, які виплачують доходи фізичним особам, змінюється порядок подачі податкової звітності. Зокрема, податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ тепер буде подаватися щомісяця, а не раз на квартал.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Звіти необхідно подавати до 20 числа наступного місяця після закінчення звітного. Ці зміни було впроваджено після оновлення Податкового кодексу України в осінь 2024 року, який також враховує необхідність забезпечення збалансованості бюджету в умовах воєнного стану.

До 10 лютого 2025 року подаватимуться звіти за IV квартал 2024 року за старою формою, а звіт за січень 2025 року вже слід подати за новою формою до 20 лютого 2025 року. Нова форма податкового розрахунку включає основний розрахунок та кілька додатків, зокрема:

Додаток 1 – Відомості про ЄСВ.

Додаток 4ДФ – Відомості про доходи.

Додаток 5 – Інформація про трудові відносини.

Додаток 6 – Дані про спеціальний стаж.

Ці зміни покликані забезпечити більш ефективний контроль за надходженнями до бюджету, а також спростити процес звітування для платників податків. Вони дозволяють зменшити кількість помилок і затримок у подачі звітності, а також створюють зручніші умови для бізнесу.

Затвердження нових форм податкового розрахунку стало можливим завдяки наказам Міністерства фінансів України від 24 січня 2025 року та від 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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