Для клієнтів постачальника "останньої надії" удвічі знижено ціну на газ: Шмигаль розповів деталі

Функції Постачальника останньої надії виконує НАК "Нафтогаз України".

Уряд знизив ціну на газ для людей, які користуються послугами Постачальника останньої надії (ПОН), до 7,96 грн за кубічний метр.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 5 листопада.

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За його словами, вказана ціна для тих, хто залишився без постачальника газу, буде діяти протягом жовтня та листопада 2021 року. Протягом цього часу українці повинні обрати постійного постачальника, щоб ціна на газ для них залишилася незмінною протягом наступних місяців.

"Сьогодні НАК "Нафтогаз України" виконує функції Постачальника останньої надії. Уряд та "Нафтогаз" ухвалили рішення, що ціна для клієнтів ПОН у жовтні та листопаді буде 7,96 грн за кубометр. Це у два рази нижче, ніж було", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Як додав очільник уряду, 600 тисяч українців- клієнтів ПОН можуть спокійно та без черг обрати постійного постачальника, аби ціна для них залишалася незмінною протягом усього опалювального сезону. Денис Шмигаль також уточнив, що завдяки річним контрактам ціна на газ для українців буде залишатися незмінною протягом всього опалювального сезону.

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