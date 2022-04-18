Щоб продовжити отримувати соцвиплати, відтепер не потрібно надавати документи

Змінився порядок продовження та перепризначення всіх видів соцвиплат. Всі види соціальної допомоги від держави будуть стабільно виплачуватися під час війни та ще місяць після її завершення.

Всі бюрократичні процедури пов'язані наданням підтверджуючих документів для продовження виплат чи їх перепризначення Кабінет Міністрів України скасував.

На практиці це означає, що якщо громадянин для отримання допомоги повинен був до певного терміну надати в соціальну службу документ, довідку для пролонгації виплат, тепер це потрібно буде робити через місяць після завершення воєнного стану. Тоді органи, які відповідають за соціальний захист населення повідомлять про необхідність відновити та надати документи.всі необхідні довідки для підтвердження права на виплати.

Згадані правила стосуються наступних виплат:

виплати особам пенсійного віку, які не мають права на пенсію;

виплати внутрішньо переміщеним особам, призначені для побутових витрат та оплати комунальних послуг;

соцдопомога малозабезпеченим сім'ям;

виплати матерям-одинакам на утримання дітей;

виплати на дітей, які перебувають під опікою;

допомога для дітей з тяжкими захворюваннями, і при цьому не є інвалідами;

виплати особам, які проживають з інвалідами І-ІІ груп, які отримали такий статус внаслідок розладів психіки;

соціальна допомога дітям, батьки яких не платять аліменти або їхнє місцеперебування невідомо.

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