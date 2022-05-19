"Для нас це так само важливо, як і зброя": Шмигаль закликав країни G7 надати Україні термінову фінансову допомогу

"Для нас це так само важливо, як і зброя": Шмигаль закликав країни G7 надати Україні термінову фінансову допомогу

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-зустрічі з міністрами фінансів країн "Великої сімки" та закликав їх терміново виділити фінансову допомогу.

Очільник українського уряду наголосив, що фінансова підтримка країн G7 є надійним фундаментом для України.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Наголосив, що росія воює не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу. Намагання ворога спричинити продовольчу, міграційну, енергетичну кризи позначиться на добробуті сотні країн. Про це свідчать і дані Міжнародного валютного фонду. Глобальне зростання сповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Тож перемога України буде нашою спільною перемогою. Закликав країни "Великої сімки" надати нашій державі термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Для нас це так само важливо, як і зброя", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) затвердила план післявоєнної відбудови України, який складатиметься з чотирьох ключових пунктів. Детальніше про план - ТУТ.

ЄС має план повоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро в обмін на реформи

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