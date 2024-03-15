Для РФ можуть запровадити новий податок, щоб компенсувати збитки від війни — Шмигаль

На сьогодні збитки від російської агресії складають 486 мільярдів доларів.

Україна та союзники хочуть впровадити спеціальний податок для РФ в якості компенсації за збитки від агресії.

Про це в етері 1+1 заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він заявив, що на сьогоднішній день, за оцінкою світового банку, збитки від російської агресії складають 486 мільярдів доларів.

"Знерухомлених російських активів на сьогодні ми знаємо близько 300 мільярдів. Різницю, яка збільшується кожного дня, на жаль, через повномасштабне вторгнення, ми плануємо покривати за рахунок запровадження спільно з партнерами спеціального оподаткування на російську нафту, газ та іншу сировину, а також товари Росії, які вона хоче і буде продавати на міжнародних ринках", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три країни ЄС проти купівлі боєприпасів Україні за кошти, отримані від заморожених активів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Шмигаль розповів про плани на 2024 рік, серед яких, зокрема доступ до заморожених активів РФ.

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