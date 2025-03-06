Для розвитку експортного потенціалу потрібно утримувати тарифи на послуги державних монополій – ICC

Основні експортні галузі – це металургія, гірничо-добувна промисловість, аграрний сектор та хімічна промисловість, і вкрай важливо забезпечити конкурентоспроможність українських товарів. Для цього потрібно активно лобіювати інтереси експортерів у світі, а також утримувати тарифи держмонополій, щоб не створювати додатковий фінансовий тиск на конкурентоздатність нашої продукції. Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Якщо ми не можемо проводити відкрито протекціоністську політику, потрібно хоча б не створювати додаткових фінансових бар’єрів усередині країни. Державні монополії не повинні збільшувати витрати підприємств, особливо в період війни. Цього року ми вже бачили зростання тарифів на електроенергію, газ, залізничні перевезення. Це прямо впливає на собівартість продукції, а отже – і на конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках. Якщо підприємства втратять конкурентні переваги, це призведе до скорочення виробництва, закриття підприємств і втрати податкових надходжень. Мінекономіки має оцінювати макроекономічні показники та аналізувати наслідки таких рішень. Чи не призведе вирішення фінансових проблем однієї державної монополії до загальнодержавних втрат? Ми в ICC Ukraine перебуваємо в постійній комунікації між бізнесом і постачальниками послуг, щоб донести позицію підприємств і сприяти ухваленню збалансованих рішень», - наголосив Щелкунов.

Він нагадав, що майже 40% ВВП України формується завдяки продажу товарів та послуг за кордон, тобто робота експортних галузей забезпечує суттєві надходження до бюджету. Крім того, великі експортні підприємства виконують важливі соціальні завдання — забезпечують робочі місця, фінансують соціальні програми, підтримують регіональну інфраструктуру.

«Тому тут важливий здоровий лобізм. Держава має активно просувати вигідні умови для експортноорієнтованих галузей на зовнішніх ринках. Наприклад, питання CBAM (вуглецевого мита ЄС – Ред.). Український бізнес не може наразі виконати всі екологічні вимоги через війну, тому Україна веде перемовини про послаблення цих обмежень. Торговий представник Тарас Качка неодноразово наголошував на цьому в переговорах, і ми також підтримуємо цю позицію на міжнародних зустрічах», - зазначив Щелкунов.

Раніше заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна має намір наростити експорт до $77 млрд у наступні 5 років, а наразі в уряді працюють над оновленням національної Експортної стратегії. Головний акцент у новій стратегії зроблять не тільки на кількісному збільшенні постачань за кордон, а на нарощуванні виробництва та експорту товарів з вищою доданою вартістю.