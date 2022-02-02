Для України настав вдалий момент для переговорів із США щодо скасування мит на сталь – експерти

Україна перебуває у фокусі уваги провідних країн світу, головним чином США, що створює додаткові можливості не лише у сфері безпеки, а й у сфері економіки.

Зокрема, президент Володимир Зеленський та Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем можуть розпочати переговори про відміну 25% мита на українську металопродукцію за імпорта на ринок США.

Так вважають опитані експерти Uaprom.info.

Повернення на ринок США дозволить українським металургам заробити додаткові кількасот мільйонів доларів на рік, вважає директор "Укрпромзовнішекспертизи" Володимир Власюк. Введене в 2018 році "мито Трампа" негативно вплинуло головним чином на постачання металопрокату з України. Якщо у 2016 році вони були на рівні 150 тис. т. ($65 млн.), то у 2021 році скоротилися до 17 тис. т. ($32 млн.).

"Не факт, що ми повернемося до колишніх показників. Але обсяг виручки від постачання металопрокату можна наростити приблизно в 10 разів. Тобто у разі скасування мит можна заробити на ринку США до $300 млн. А це вже серйозна сума", — наводиться коментар експерта у статті Uaprom.info "Американський шанс українських металургів". Як вважає Власюк, така перспектива вартує дипломатичних зусиль української влади.

Завдяки загальній увазі до подій в Україні у країни з'явилося вікно можливостей, яким необхідно скористатися, додав директор CMD Ukraine Ігор Гужва: "Такі можливості бувають вкрай рідко. Коли була помаранчева революція, у нас було 5 хвилин у світі, коли були події 2013-2014 року, всі також говорили про Україну і готові були допомагати. І зараз така сама ситуація".

Сьогодні, враховуючи ситуацію навколо України, влада в США готова до нестандартних рішень, каже Власюк. Тому завдання керівництва країни порушувати не лише точкові питання про мита, а й загалом про економічну допомогу з боку партнерів на найвищому рівні. "Необхідно, щоб українська сторона сформувала пакет заходів, які б сприяли економічному розвитку країни. І з цим пакетом потрібно вийти на переговорний процес", — пояснив він.

Одна з можливостей для України – вбудуватись у нові ланцюги створення доданої вартості, які зараз формуються за участі США, вважає Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова. Зокрема він згадав інфраструктурний план Байдена на $1 трлн.

"Це будівництво, це мости, це дороги, для яких буде потрібно багато металу. Раніше його імпортували з Китаю, але в умовах торгової війни та підвищення мит тут з'являється можливість і для третіх країн увійти в цей ринок", — сказав Юрчишин. Україна поки що перебуває на периферії цих можливостей, вважає експерт. Хоча "це пряма роль економічного блоку уряду. Держава мала б займатися серйозними питаннями координації між бізнесом, зовнішніми та внутрішніми ринками тощо".