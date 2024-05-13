Для відновлення енергетики потрібні міжнародна допомога, внутрішні резерви та перегляд тарифу на світло - Міненерго

Щоб відновити пошкоджену внаслідок російських атак енергосистему Міністерство енергетики розглядає варіанти залучення міжнародної допомоги, внутрішніх резервів, та перегляду тарифу на електроенергію для населення.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Зараз ми оцінюємо всі можливі ресурси для здійснення ремонтної кампанії і підготовки до наступного опалювального сезону. Це і міжнародна допомога, яка надходить нам і у вигляді обладнання, і у вигляді фінансових ресурсів, це і внутрішні можливості наших підприємств, і, в тому числі, можливість підвищення тарифу», - заявила вона.

Гринчук наголосила, що зараз ситуація в енергетиці дуже складна. Енергосистема зазнала значних втрат і проходити пікові навантаження буде складніше.

Вона додала, що в умовах руйнувань забезпечення споживачів електроенергію потребує значних ресурсів.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.