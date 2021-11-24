Для зниження частки контрабанди на тютюновому ринку треба уповільнити зростання акцизів – експерт

Для зниження частки контрабанди на тютюновому ринку треба уповільнити зростання акцизів – експерт

Втрати бюджету від нелегальної торгівлі тютюновими виробами цього року становитимуть 14 млрд гривень.

Щоб вони не зросли ще більше, необхідно усунути причину, через яку склалася ситуація - знизити швидкість підвищення акцизів на тютюнову продукцію.

Про це у Facebook пише керівник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Нелегальний тютюновий ринок перевищив 18%, а прямі втрати бюджету відлетіли за 14 мільярдів на рік. І це при тому, що торік нелегальних цигарок було на 300% менше. Тобто у всіх під носом тіньовий ринок робить "дабл", а нікого це не обходить", – пише експерт.

За даними політолога, розмір нелегального ринку в перерахунку на цигарки сягнув уже 7 млрд штук. Для порівняння: легально в Україні виготовляється та продається 60 млрд штук цигарок.

Як пише політолог, легальні тютюнові виробники бачать лише один спосіб для стримування незаконної торгівлі - зменшити темпи підвищення акцизів, щоб для споживачів ці підвищення не були настільки болючими.

"І щось мені підказує, що влада не захоче вирішувати проблему таким шляхом (очевидним та логічним), бо доїти легальний бізнес зручніше, ніж боротися з нелегальним. Ну, подивимося, що буде, коли контрабас і підробки заполонять чверть ринку", - підсумував блогер.