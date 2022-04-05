Дніпропетровщина: «Велике будівництво» відновимо після перемоги, наразі лише ремонт доріг

Дніпропетровщина: «Велике будівництво» відновимо після перемоги, наразі лише ремонт доріг

У Дніпропетровській області на дорогах державного значення проводиться ремонт дорожнього покриття.

Про це інформує Служба автомобільних доріг Дніпропетровщини.

«Ремонти проводимо в межах експлуатаційного утримання, ліквідовуємо аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном. Наша мета – забезпечити безпечний проїзд автошляхами області», – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслюють: область на сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів. Тому ремонт доріг виступає першочерговим завданням.

«Наразі бригади дорожників працюють на автошляхах державного значення у Дніпровському, Кам´янському, Синельниківському та Новомосковському районі», – повідомляють у дніпропетровському Укравтодорі.

Там також нагадують, що у 2022 році Службою автодоріг було заплановано оновлення 450 км автошляхів державного значення різних категорій – міжнародних, національних, регіональних та територіальних. Це більше 20 доріг Дніпропетровщини, які мали отримати нове сучасне дорожнє покриття.

«Після нашої Перемоги ми обов’язково відновимо «Велике будівництво» і реалізуємо всі плани – будівництва доріг, мостів та їх капітального відновлення!», – пообіцяли у відомстві.

Служба автомобільних доріг також нагадує, що вся дорожня інфраструктура Дніпропетровщини стабільно працює, і дороги Дніпропетровщини перебувають в проїзному стані. Обмеження руху діє лише на одній ділянці автошляху Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя від с. Мар’янське до с. Чортомлик.

У відомстві нагадують, що в Дніпропетровській області діє комендантська година з 21: 00 до 6:00, і закликають розраховувати час при плануванні маршруту.