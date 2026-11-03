До 10 500 грн на місяць: хто може отримати виплати в "Ощадбанку" у листопаді

Клієнти "Ощадбанку" зможуть отримати виплату

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У листопаді 2026 року клієнти "Ощадбанку" матимуть можливість оформити щомісячну грошову допомогу від 7 тисяч гривень. Мовиться про участь у державній програмі підтримки батьківства, яка передбачає надання виплат на догляд за дітьми до одного року.

Як повідомили в "Ощадбанку", грошову допомогу від 7 000 грн у листопаді можуть отримати родини, де є немовлята. Виплати залежать від кінцевого терміну відпустки жінки через вагітність та пологи.

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Її тривалість складає:

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стандартний термін — до 126 днів;

ускладнені пологи або в разі народження від двох дітей — до 140 днів.

Під час призначення виплат будуть відштовхуватися від дати завершення декретної відпустки, вказаної у листку непрацездатності.

Як оформити рахунок в "Ощадбанку" для виплат

Для того, щоб отримати виплати на догляд за дітьми до одного року після дати завершення декретної відпустки, насамперед важливо звірити персональну інформацію з даними в реєстрах Пенсійного фонду України (ПФУ). Зокрема, це актуально для тих, змінював прізвище.

Потрібно звернутися до ПФУ, Центру надання адмінпослуг чи уповноваженої особи громади, прибути в "Ощадбанку" та оформити спецрахунок (для цього взяти паспорт, ідентифікаційний код).

У разі відкриття рахунку в іншій області треба написати заяву на переведення коштів у найближче відділення "Ощадбанку"

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У випадку погодження виплати здійснюватимуться щомісяця у сумі 7 000 грн на кожну дитину, 10 500 грн — на дитину з інвалідністю до досягнення дитиною одного року (включно).

Важливі нюанси

Відповідно до правил нарахування виплат почнеться з наступного календарного дня після завершення відпустки жінки. Банк виплачуватиме кошти на дітей виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання "Дія.Картка".

Крім того, якщо громадяни звернуться за призначенням допомоги після появи права на неї, то її можуть нарахувати сумарно за всі місяці, починаючи відтоді, коли з'явилось відповідне право і до місяця досягнення дитиною одного року.

Виплати на дітей — останні новини:

В Україні запустили нові виплати на дітей. Українці можуть оформити дві нові соціальні допомоги на порталі чи в застосунку «Дія». Перша фінансова допомога виплачується у зв’язку з вагітністю та пологами. Жінки зможуть отримувати 7000 грн щомісяця.

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Другий вид допомоги — на догляд за дитиною до 1 року. Її також тепер можна оформити в «Дії».

Українські родини, у яких дитина народилася після 31 грудня 2025 року, можуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 50 000 грн. Для призначення виплати необхідно вчасно звернутися до Пенсійного фонду та дотриматися встановлених умов.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, отримати допомогу може один із батьків дитини або опікун, з яким вона постійно проживає та який подав відповідну заяву. Якщо народилися двоє або більше дітей, 50 000 грн призначають на кожну дитину окремо.

Для дітей, народжених до 31 грудня 2025 року включно, діє попередній розмір допомоги — 41 280 грн. Із них 10 320 грн виплачують одноразово, а решту — по 860 грн протягом наступних 36 місяців.

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