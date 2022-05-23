До 10 тис. на особу: у Німеччині ​​українські біженці зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Українські біженці зможуть обміняти готівку в євро без комісії за обмін.
Від 24 травня українські біженці в Німеччині можуть обміняти готівкову гривню на євро. Схема обміну триватиме три місяці.
Про це повідомляє Центральний банк Німеччини.
Це частина програми обміну, узгодженої Міністерством фінансів у Берліні, центральними банками Німеччини та України та Комітетом банківської індустрії Німеччини.
Так, повнолітні громадяни України можуть конвертувати 10 000 гривень на особу в євро в німецькій кредитній установі, яка бере участь у програмі.
Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень, що беруть участь і програмі, за поточним обмінним курсом.
Обмін буде зареєстровано в онлайн-додатку, щоб гарантувати, що індивідуальну максимальну суму обміну не буде перевищено, зазначили в міністерстві.
"Особа кожного дорослого, який бажає взяти участь в обміні, реєструється та перевіряється. Захист даних гарантований", - йдеться у заяві.
Обмінний курс, за яким Бундесбанк купує гривні у кредитних установ і згодом використовує їх при поверненні до Національного банку України, буде публікуватися щоп’ятниці о 14:00 на сайті банку.
Нагадаємо, економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта здешевшає.
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