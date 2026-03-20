До 1000 гривень за кілограм: ціни на популярну в Україні ягоду шокують

В Україні стрімко зросли ціни на фрукти та овочі, і особливо це відчутно на прикладі полуниці. У березні 2026 року вартість цієї ягоди в супермаркетах подекуди перевищує 1000 гривень за кілограм.

Як повідомляють аналітики, така ситуація є типовою для початку весни, адже це не сезон для свіжих ягід. Саме тому на полицях переважає імпортна продукція, яка традиційно дорожча.

Скільки коштує полуниця в супермаркетах

За даними порталу «Мінфін», середня ціна полуниці станом на 19 березня становить 469,80 грн за кілограм. Водночас у різних мережах ціни суттєво відрізняються.

Зокрема, у супермаркетах можна знайти такі пропозиції:

у Фора — близько 399,90 грн/кг;

у Сільпо — 444 грн/кг;

у Ашан — 469,80 грн/кг;

у Варус — 499,90 грн/кг;

у Metro — 520 грн/кг;

у Novus — 556 грн/кг.

Найдорожча полуниця — у МегаМаркет, де ціна сягає понад 1000 грн за кілограм.

Варто зазначити, що часто ягоду продають не на вагу, а у фасованих упаковках по 250 грамів, що також впливає на кінцеву вартість.

Ціни трохи знизилися, але залишаються високими

Попри високі ціни, за місяць полуниця навіть дещо подешевшала. Індекс споживчих цін становив 93,61%, тобто продукт став дешевшим приблизно на 6% порівняно з лютим.

Однак це майже не відчувається для покупців через загальний високий рівень вартості.

Чому полуниця така дорога

Головна причина — сезонність. У березні в Україні ще немає власного врожаю, тому на ринку переважає імпорт.

Найбільше полуниці завозять із Греції, Туреччини та Іспанії. Через логістику та витрати на транспортування ціни залишаються високими.

Водночас в Україні тепличну ягоду вирощують у Тернопільській області, на Закарпатті та Буковині, але її обсягів недостатньо, щоб суттєво вплинути на ринок.

Коли чекати зниження цін

Суттєве здешевлення очікується вже на початку літа, коли на полицях з’явиться українська полуниця з відкритого ґрунту. Тоді пропозиція значно зросте, а ціни підуть вниз.

Поки ж українцям доводиться платити за улюблену ягоду у кілька разів більше, ніж у сезон.

Раніше ми розповідали, що ціни на АЗС в Україні знову «злетіли». Читайте, скільки коштує літр та на що чекати далі.