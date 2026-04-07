До 12 тис. грн: в Україні можна оформити нову допомогу — умови і терміни виплат

Держава надає допомогу дітям, які залишилися без батьківського піклування, але ще не мають офіційного статусу сироти. Програма називається «Дитина не одна».

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції України.

Отримати таку допомогу можуть люди, у сім’ї яких тимчасово влаштована дитина, якщо її батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, на тимчасово окупованій території або позбавлені свободи.

Як оформити грошову допомогу

Заяву про призначення допомоги можна подати до Пенсійного фонду України — особисто, через ЦНАП, орган місцевого самоврядування або поштою.

«Допомога призначається людині, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, і яка постійно проживає в Україні», — йдеться у повідомленні міністерства.

А якщо дитина досягла віку 14-18 років, вона може звернутися за допомогою самостійно, за умови, що навчається за денною або дуальною формою та має зареєстроване місце проживання окремо від особи, у якої мешкає.

Розмір допомоги становить:

2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,

3,5 прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю (від 7 042,5 до 12 292 грн).

Гроші можна отримувати впродовж періоду тимчасового влаштування дитини, але не більше 6 місяців.

Важливо, що кошти належать дитині і мають витрачатися виключно на її утримання та виховання.

