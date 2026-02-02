До 15 тисяч гривень ФОПам: як отримати допомогу від держави під час відключень

Гроші / © Unsplash

В Україні з ініціативи уряду запрацював пакет енергетичної підтримки для підприємців, який дозволяє малому та середньому бізнесу частково компенсувати витрати та продовжувати роботу в умовах нестабільного енергопостачання.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, від сьогодні підприємці, які працюють у соціально важливих сферах, уже можуть подавати заявки на отримання державної допомоги. Йдеться, зокрема, про аптеки, продуктові магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші заклади, що надають послуги першої необхідності.

У межах урядового пакета передбачено дві ключові програми підтримки.

Перша — це енергодопомога для фізичних осіб-підприємців як швидкий антикризовий інструмент. ФОПи другої та третьої груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть розраховувати на одноразову безповоротну фінансову виплату в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень. Сума залежить від кількості працівників.

Отримані кошти дозволяється спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання, закупівлю акумуляторів, інверторів, зарядних станцій, сонячних панелей і комплектувальних, придбання пального для генераторів, а також на оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма реалізується за грантовим принципом «Власна справа». Подати заявку підприємці можуть онлайн через портал «Дія» у розділі «Підприємництво», скориставшись послугою «Допомога ФОП на енергостійкість». Перевірка даних відбувається автоматично, а кошти зараховуються на Дія.Картку. До програми долучилися п’ять банків: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-Банк та monobank.

Другий складник пакета — пільгове кредитування на енергообладнання під нуль відсотків річних. Мікро-, малий і середній бізнес може залучити до 10 мільйонів гривень у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9». Відсоткову ставку банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

За її словами, термін кредитування становить до трьох років. Отримані кошти дозволено використовувати для придбання генераційного обладнання, зокрема когенераційних установок, дизельних, бензинових і газових генераторів.

Повідомляється, що для участі у програмі підприємцям необхідно відповідати умовам «Доступних кредитів 5–7–9», подати заявку до банку-партнера та пройти оцінку. Станом на зараз приймання заявок відкрили 17 банків, ще частина фінансових установ приєднається найближчим часом. Загалом енергокредити надаватимуть 43 банки по всій країні, а такі заявки розглядатимуться у пріоритетному порядку.

За словами Юлії Свириденко, запроваджені інструменти мають допомогти бізнесу зберегти робочі місця, підтримати економічну активність у громадах та забезпечити населення товарами й послугами навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні від 1 січня для фізичних осіб–підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, почали діяти нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.