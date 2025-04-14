ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

До 20%: Метінвест Ахметова у квітні підвищив зарплати працівників

Перегляд заробітних плат у компанії відбувся 1 квітня, і передбачає диференційований підхід. Оклади виробничого персоналу зростуть до 20% залежно від категорії, а найбільше підвищення отримають співробітники кваліфікованих гостродефіцитних професій.

До 20%: Метінвест Ахметова у квітні підвищив зарплати працівників

Водночас, оклади лінійних керівників та адміністративно-управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств Метінвесту зростуть в середньому на 10%. 

Рішення про підвищення прийняли попри складну фінансову ситуацію: у 2024 році чистий збиток Метінвесту зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,152 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників Метінвест призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

 «Ми добре розуміємо, як важливо сьогодні мати фінансову стабільність. Попри війну, складну ситуацію на ринках збуту й зростання витрат, ми вирішили підвищити зарплати співробітникам. Це непросте рішення, але ми свідомо беремо на себе це навантаження, бо цінуємо наших людей і їхній внесок у спільну справу. Метінвест і надалі дбатиме про соціальну підтримку своєї команди», — сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, у травні 2024 року Метінвест у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств, а у вересні 2024 року – адміністративно-управлінському персоналу виробничих і сервісних активів. 

Раніше компанію Метінвест Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie