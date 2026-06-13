Студенти / © unsplash.com

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З 1 вересня 2026 року в Україні зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. У державному бюджеті на ці виплати передбачено 6,6 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Якими будуть нові розміри стипендій

Заклади вищої освіти (університети):

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Стипендія Президента України — з 10 000 до 20 000 гривень;

Стипендія Верховної Ради України — з 4 400 до 8 800 гривень;

Стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 до 8 000 гривень;

Мінімальна академічна стипендія — з 2 000 до 4 000 гривень;

Підвищена академічна стипендія — з 2 910 до 5 820 гривень;

Стипендія за галузевим принципом — з 2 550 до 5 100 гривень;

Підвищена стипендія за галузевим принципом — з 3 710 до 7 420 гривень.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі):

Стипендія Президента України — з 7 600 до 15 200 гривень;

Стипендія Верховної Ради України — з 3 320 до 6 640 гривень;

Мінімальна академічна стипендія — з 1 510 до 3 020 гривень;

Підвищена академічна стипендія — з 2 197 до 4 394 гривень;

Стипендія за галузевим принципом — з 1 930 до 3 860 гривень;

Підвищена стипендія за галузевим принципом — з 2 809 до 5 618 гривень.

Підвищені стипендії студенти отримуватимуть уже з початку нового навчального року.

Виплати для українців 2026 — останні новини

Нагадаємо, пенсійний фонд України закликав пенсіонерів перевірити точність своїх особистих даних в електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ, аби не втратити пенсійні виплати. Особливу увагу варто звернути на правильність написання прізвища, імені, по батькові, дати народження та фактичної адреси проживання.

У разі виявлення застарілої чи некоректної інформації громадяни мають актуалізувати дані особисто у відділенні або онлайн за допомогою заповнення «Анкети для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

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До слова, частина українських пенсіонерів може втратити право на окремі доплати до пенсії. Щоб цього уникнути, потрібно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни місця проживання, обставин життя та підтверджувати право на додаткові виплати. Серед надбавок, які можуть скасувати, — за догляд, на утримання дітей, пов’язані з інвалідністю та понаднормовий стаж.

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