До 20 тисяч за одну монету: за які копійки українці можуть отримати солідну суму

Монети

Реклама

Українці можуть отримати солідні суми, просто перевіривши свої старі заощадження або дрібні гроші в гаманці. Певні монети 1992 року випуску через свої унікальні особливості вважаються надзвичайно цінними. Фахівці наголошують, що номінал у цьому питанні не є вирішальним: високу ціну пропонують як за найдрібніші, так і за великі копійки.

Про це пишуть «Монети-ягідки».

Однією з найбажаніших знахідок для колекціонерів є 10 копійок різновиду 2.21ВАк. За таку монету власник може виручити від 10 000 до 18 000 гривень. Фахівці ресурсу пояснюють, що відрізнити таку копійку від звичайної можна за кількома ключовими ознаками.

Реклама

10 копійок

Зокрема, на аверсі має бути тонкий середній зуб тризуба. На реверсі ж слід шукати замкнені п’яте та сьоме зерна третього колоса. Саме ці технічні нюанси роблять монету об’єктом полювання нумізматів.

Рідкісна одна копійка: на що звернути увагу

Не менш цінною може виявитися і найдрібніша монета. За 1 копійку різновиду 1.11 АЕ на аукціонах готові платити від 4 000 до 14 000 гривень. Головними маркерами такої монети є округла верхівка правого верхнього аркуша та помітно великі ягоди в орнаменті.

1 копійка

Колекціонери зазначають, що такі екземпляри зустрічаються в обігу вкрай рідко, що і зумовлює їхню високу ринкову вартість.

20 тисяч за 25 копійок: унікальний різновид 3ГАм

Найбільший куш можна зірвати, знайшовши 25 копійок різновиду 3ГАм. Їхня вартість може сягати 20 000 гривень. Розпізнати цей скарб можна за товстим середнім зубом тризуба та відсутністю черешків у гронах №4 і 8.

Реклама

25 копійок

«Різновид 3ГАм знаходили в обігу всього 4 рази. Востаннє монету продавали в червні 2019 року. Стартова ціна становила 1 000 грн і за результатами торгів сягнула 20 000 грн», — зазначають експерти.

Така рідкісність робить кожну знайдену монету справжньою сенсацією у світі української нумізматики.

Фахівці радять уважно придивлятися до дрібних деталей на монетах 1992 року, адже різниця між звичайною копійкою та дорогим раритетом часто криється у ледь помітних штрихах.

Нагадаємо, Національний банк України анонсував випуск нової пам’ятної монети «Український авангард. Олександра Екстер», реліз якої заплановано на травень.

Реклама

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, має восьмикутну форму, номінал 10 гривень і масу 31,1 грама. Запланований тираж — до 10 тисяч екземплярів.

Випуск присвячений художниці Олександрі Екстер — співзасновниці стилю ар-деко та одній із найяскравіших представниць українського авангарду. Монета продовжує серію НБУ, започатковану 2005 року, яка популяризує культурну спадщину України.