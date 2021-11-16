До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустить пам’ятні банкноти номіналом 20 і 200 гривень: якими вони будуть

До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустить пам’ятні банкноти номіналом 20 і 200 гривень: якими вони будуть

Купити їх можна буде за 34 і 214 гривень відповідно.

Національний банк України випустить пам’ятні банкноти номіналом 20 і 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Купюри введуть в обіг від 19 листопада 2021 року. Єдиною їх відмінністю буде нанесена на лицьовому боці айдентика до святкування 30-тої річниці Незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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У нацбанку повідомляють, що купюри випустять тиражем 30 тис. штук.

Банкнота номіналом 20 гривень буде зразка 2014 року, а номіналом 200 гривень — 2019 року. Обидві матимуть підпис Голови Національного банку України Кирила Шевченка. Пам’ятні купюри, як повідомляють у Нацбанку, матимуть усі елементи захисту.

"Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти", — повідомила пресслужба.

У Нацбанку зазначають, що пам’ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 20 гривень становитиме 34 гривні, а номіналом 200 гривень – 214 гривень.

Нагадаємо, раніше Нацбанк вже ввів у обіг дві приурочені до річниці купюри номіналом в 100 і 500 гривень.

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