До 40 тисяч за 1 гривню: які монети шукають колекціонери

Деякі українські монети номіналом 1 гривня можуть принести власникам тисячі гривень. Йдеться про рідкісні екземпляри початку 1990-х, які відрізняються особливостями виготовлення та високо цінуються серед нумізматів.

Про це свідчать дані з ресурсу «Монети-ягідки».

Найдорожчими вважаються монети 1992 року різновиду 1.1ААг. Їхня вартість на ринку може коливатися від 12 000 до 37 000 грн залежно від стану.

Головна ознака таких монет — гладкий гурт без написів. Фахівці пояснюють, що на початку карбування української гривні обладнання для нанесення гуртових написів ще не було, тому перші партії виходили без них. Згодом на монетному дворі почали експериментувати з технологіями, і напис на гурті з’явився.

Монети 1992 року різновиду 1.1ААг. Фото: «Монети-ягідки»

Також попитом користуються монети 1995 року різновиду 1БАг. Їх оцінюють у межах від 7 000 до 9 000 грн. Вони мають аналогічну ознаку — гладкий гурт без написів, що й підвищує їхню колекційну цінність.

Нагадаємо, Національний банк України продовжує поетапне оновлення готівкового ряду: раніше патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава!» вже з’явилося на банкнотах номіналом 500 і 1 000 гривень (у серпні 2024 року), згодом — на 50-гривневих купюрах, а у 2025 році — на 20 гривнях. Впровадження напису на 200-гривневих банкнотах стало черговим етапом цієї ініціативи, тоді як усі попередні випуски залишаються чинними і використовуються паралельно без обмежень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні остаточно вилучили з обігу паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка — їх більше не приймають під час розрахунків. У Національному банку пояснили, що йдеться про купюри з дизайном 2003–2007 років, незалежно від дати друку. Водночас громадяни можуть обміняти такі гроші на чинні монети або банкноти нових зразків у банках до 26 лютого 2027 року, а в НБУ — без обмеження в часі.