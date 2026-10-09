До 570 грн на додаток до пенсії: кому нарахують вікову надбавку, а кому уріжуть

Пенсія / © УНІАН

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Пенсіонери в Україні можуть отримувати щомісячні вікові доплати після досягнення 70, 75 та 80 років. Однак не всі мають право на виплату в повному розмірі — сума надбавки залежить від загального розміру пенсії.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Однією з головних умов для нарахування вікової доплати є те, що загальна пенсійна виплата з урахуванням надбавки не має перевищувати 10 340,35 грн. Саме тому пенсіонерам варто перевірити розмір виплат, щоб з’ясувати, на яку доплату вони можуть розраховувати.

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Якщо ж пенсія наближається до цієї граничної суми, вікова доплата буде меншою за максимально можливу. Наприклад, якщо 80-річний громадянин отримує 10 200 грн, то замість максимальної надбавки до пенсії у 570 грн йому нарахують лише 140,35 грн. Саме така сума дасть змогу не перевищити встановлений поріг.

Які вікові доплати існують

Розмір щомісячної надбавки залежить від віку людини:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

У Пенсійному фонді зауважують, що це максимальні суми доплат. Натомість фактичний розмір виплати залежить від призначеної пенсії: що ближче вона до граничного показника, то меншою буде надбавка.

Чи потрібно оформлювати доплату

Звертатися до Пенсійного фонду з заявою не потрібно. Вікову надбавку призначають автоматично — від дня досягнення пенсіонером 70, 75 або 80 років.

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Право на таку виплату не залежить від виду пенсії чи тривалості страхового стажу. Доплату також можуть отримувати пенсіонери, які продовжують працювати.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні 2027 року частині пенсіонерів можуть урізати виплати. Йдеться про так звані спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Зокрема, під дію норми можуть потрапити окремі пенсії чорнобильців, журналістів та помічників-консультантів народних депутатів.

Водночас Пенсійний фонд України має виплачувати окремим категоріям громадян спеціальну надбавку до пенсії. Її розмір становить 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відомо, що ПФУ може не врахувати частину страхового стажу через помилки у трудовій книжці, відсутність даних у реєстрах або ліквідацію підприємства. Однак незважаючи на втрачені записи, підтвердити періоди роботи можна за допомогою інших документів.

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