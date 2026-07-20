До 800 тисяч смартфонів щороку продають неофіційно, але ринок почав змінюватися

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За оцінками провідного дистриб’ютора техніки та електроніки АСБІС-Україна , після початку повномасштабної війни офіційний ринок смартфонів скоротився з 4,5 млн до 3 млн пристроїв на рік. Водночас із урахуванням неофіційного сегмента реальний обсяг може становити близько 3,8 млн пристроїв. Тобто приблизно 800 000 смартфонів щороку продаються поза авторизованим каналом, розповів в інтерв’ю Forbes генеральний директор АСБІС-Україна Іван Павлік.

Найпомітніше зміни видно на прикладі iPhone. Якщо ще восени минулого року частка неофіційних продажів iPhone, за оцінками компанії, сягала 80%, то нині вона становить 60–65%.

«Динаміка позитивна, але це все ще багато», — зазначив Іван Павлік.

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Головна причина популярності «сірого» сегмента раніше була зрозумілою — нижча ціна. Але ця перевага поступово слабшає. Авторизований канал дедалі активніше конкурує не лише вартістю пристрою, а й гарантією, сервісом від виробника, trade-in, кешбеками, оплатою частинами та іншими фінансовими інструментами.

Окрему роль відіграє швидкість появи новинок. За словами Павліка, якщо раніше нові моделі смартфонів, зокрема Apple, потрапляли в Україну через місяць-півтора після глобального старту продажів, то зараз український ринок отримує новинки практично одночасно з більшістю європейських країн. Це зменшує можливості неофіційного каналу заробляти на ранньому доступі до дефіцитних моделей.

Ще один фактор — фінансова доступність. За даними АСБІС-Україна, понад половина продажів техніки Apple в Україні сьогодні відбувається через кредитні та партнерські фінансові програми. Для покупця це означає, що під час вибору пристрою дедалі важливішою стає не лише повна ціна, а й комфортний щомісячний платіж.

Саме тому розстрочка, оплата частинами чи trade-in можуть змінювати рішення покупця: офіційний пристрій із гарантією та сервісом стає ближчим за ціною до неофіційної пропозиції, але водночас дає більше захисту після покупки.

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«У результаті аргументів на користь „сірого“ або „чорного“ товару стає значно менше», — пояснив Іван Павлік.

В АСБІС-Україна вважають, що зрілий ринок техніки має будуватися не навколо схем чи податкових лазівок, а навколо сервісу, доступності, інновацій і довіри клієнта. Для покупця це означає можливість придбати якісний продукт на прозорих і комфортних умовах, а для бізнесу — конкуренцію за реальну цінність, а не лише за найнижчу ціну.

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