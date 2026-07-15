До 90 гривень за літр: експерт попередив про різкий стрибок цін на пальне в Україні

Бензин і дизель рекордно здорожчають з наступного тижня / © ТСН

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З наступного тижня на українських автозаправних станціях може розпочатися нова хвиля суттєвого подорожчання пального. Через низку глобальних та внутрішніх факторів ціни на бензин і дизель ризикують злетіти до 90 гривень за літр.

Про це розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

Скільки коштуватиме пальне та коли чекати здорожчання

За прогнозами експерта, бензин та дизель можуть додати у ціні від 10 до 12 гривень. Однак цей процес не буде миттєвим: вартість зростатиме поступово протягом найближчого місяця. Перші зміни на стелах українських АЗС водії зможуть побачити вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

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«По гривні-дві ціна буде підійматися протягом місяця. Буквально вона почне підніматися з наступного тижня на стелах», — розповів Льоушкін.

Удар по танкерах та криза на Близькому Сході

Головним каталізатором стрімкого зростання цін стало чергове загострення на Близькому Сході. Іран атакував два нафтові танкери, які таємно транспортували сировину з Об’єднаних Арабських Еміратів до Оманської затоки, щоб пом’якшити глобальну енергетичну кризу.

За словами фахівця, знищення цього альтернативного маршруту вдарить по ринку значно сильніше, ніж тимчасові перекриття Ормузької протоки. Через втрату цієї логістичної шпарини світовий ринок недоотримає значні обсяги нафти, що неминуче і дуже швидко вплине на українські ціни.

Фактор жнив та позиція державних компаній

Ситуацію на ринку додатково ускладнює сезонний фактор, адже зараз в Україні триває активна фаза жнив. У цей період аграрії споживають утричі більше пального, ніж під час весняної посівної кампанії. Через це у світі спостерігається величезний попит саме на дизельне пальне (газойль), яке зараз котирується надзвичайно високо.

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Наразі більшість приватних мереж АЗС зайняли вичікувальну позицію і не поспішають змінювати цінники самостійно. Всі учасники ринку уважно стежать за діями державної компанії «Укрнафта», чия цінова політика завжди слугує головним орієнтиром для інших операторів.

«Якщо завтра „Укрнафта“ подорожчає на 1 гривню, то через 15 хвилин всі на гривню подорожчають. Просто будуть дивитися на державного гравця», — підсумував Дмитро Льоушкін.

Нагадаємо, російські війська активізували удари дронами по українських автозаправних станціях. За останні тижні під атаками опинилися вже понад 200 АЗС, однак експерти переконують: дефіциту пального наразі не очікується.

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