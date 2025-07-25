До чого готуватись водіям: що буде з цінами на бензин до кінця року

Бензин / © Associated Press

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Наприкінці минулого місяця в Україні зросли роздрібна вартість бензину і дизелю. Стрибок цін був викликаний двома факторами, які вичерпані.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

З його слів, перша причина - короткострокове зростання цін на нафту через загостренням ситуації на Близькому Сході. Втім, наголошують у Нацбанку, ця ситуація досить швидко нормалізувалася.

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Інша причина зростання на пальне - зростання курсу євро. Оскільки акцизи для пального встановлюються саме в цій валюті, то це мало безпосередній вплив на вартість бензину і дизелю.

«Надалі до кінця року ми не очікуємо суттєвої динаміки. В принципі, суттєвих змін в цінах на пальне не передбачається. За результатами року ми очікуємо, що зростання цін на пальне буде менше ніж 10%», - сказав Ніколайчук.

Зауважимо, що в середньострокові прогнози НБУ закладено боковий тренд цін на нафту. Втім, значного внеску в інфляцію також не очікується.

«Як результат цього, значних змін в цінах на пальне ми не передбачаємо. І внесок в інфляцію також не буде визначальним", - додав заступник очільника Нацбанку.

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Як повідомлялося, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявляв, що вартість пального на АЗС може різко зрости. Станеться це у разі запровадження анонсованих президентом США Дональдом Трампом обмежень проти російської нафти на початку вересня. Це позначиться і на вартості пального на українських АЗС.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Тепер очікується, що ВВП збільшиться лише на 2,1% замість раніше прогнозованих 3,1%.

Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 1073 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!