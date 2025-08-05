До Дня Незалежності українці отримають додаткову допомогу: хто має право на виплати

Нові виплати до Дня Незалежності / © УНІАН

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Уряд України до Дня Незалежності виділив одноразову грошову допомогу для певних категорій громадян, яка становить від 450 до 3 100 гривень. Ці виплати призначені для ветеранів війни, людей з інвалідністю, сімей загиблих захисників та інших категорій.

Про це повідомили у Пенсійний фонд України.

Розмір виплат

3 100 гривень — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни І групи.

2 900 гривень — для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.

2 700 гривень — для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

1 000 гривень — для учасників бойових дій (УБД), постраждалих учасників Революції Гідності, а також для колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та гетто.

650 гривень — для членів сімей загиблих або померлих учасників бойових дій.

450 гривень — для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також для осіб, яких примусово вивезли на роботи, та дітей партизанів.

Як отримати виплату

Пенсіонери отримають гроші автоматично у серпні разом з пенсією.

Особи, що проходять службу , отримають виплати через свою військову частину після подання заявки до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Іншим категоріям громадян, які не є пенсіонерами чи військовослужбовцями, потрібно самостійно подати заяву.

Заяву можна подати одним зі способів:

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Особисто, у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі.

Надіслати поштою на адресу територіального органу ПФУ.

Онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ, підписавши її кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо, від 1 серпня 2025 року більшість українських пенсіонерів не відчують змін у розмірі своїх щомісячних виплат. Однак деякі категорії громадян скасують виплати або їх частину. Розповідаємо, кому з пенсіонерів та саме яких змін очікувати у серпні.