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До Дня Незалежності українці отримають додаткову допомогу: хто має право на виплати
Українці, які мають особливі заслуги, а також ветерани та сім’ї загиблих захисників, отримають додаткові виплати до Дня Незалежності. Розмір допомоги варіюється від 450 до 3100 гривень.
Уряд України до Дня Незалежності виділив одноразову грошову допомогу для певних категорій громадян, яка становить від 450 до 3 100 гривень. Ці виплати призначені для ветеранів війни, людей з інвалідністю, сімей загиблих захисників та інших категорій.
Про це повідомили у Пенсійний фонд України.
Розмір виплат
3 100 гривень — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни І групи.
2 900 гривень — для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.
2 700 гривень — для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.
1 000 гривень — для учасників бойових дій (УБД), постраждалих учасників Революції Гідності, а також для колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та гетто.
650 гривень — для членів сімей загиблих або померлих учасників бойових дій.
450 гривень — для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також для осіб, яких примусово вивезли на роботи, та дітей партизанів.
Як отримати виплату
Пенсіонери отримають гроші автоматично у серпні разом з пенсією.
Особи, що проходять службу, отримають виплати через свою військову частину після подання заявки до Пенсійного фонду України (ПФУ).
Іншим категоріям громадян, які не є пенсіонерами чи військовослужбовцями, потрібно самостійно подати заяву.
Заяву можна подати одним зі способів:
Особисто, у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі.
Надіслати поштою на адресу територіального органу ПФУ.
Онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ, підписавши її кваліфікованим електронним підписом.
Нагадаємо, від 1 серпня 2025 року більшість українських пенсіонерів не відчують змін у розмірі своїх щомісячних виплат. Однак деякі категорії громадян скасують виплати або їх частину. Розповідаємо, кому з пенсіонерів та саме яких змін очікувати у серпні.