До кінця липня Україна отримає мільярд євро допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна до кінця липня має отримати 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні міністри фінансів країн ЄС підтримали цю пропозицію Європейської комісії. Раніше це зробив і Європейський парламент. Сьогодні ми на уряді також схвалили проєкт розпорядження для залучення цих коштів та уповноважили на підписання меморандуму Міністра фінансів Сергія Марченка і Голову Нацбанку Кирила Шевченка", - зазначив він.

Прем'єр підкреслив, що фінансова підтримка партнерів сьогодні є одним із чотирьох важелів перемоги України – поряд із санкціями, зброєю та євроінтеграцією. Макрофінансова допомога від ЄС допоможе підтримувати фінансову стабільність в умовах широкомасштабної агресії Росії.

"Також на засіданні ухвалили постанову, яка дозволить залучити до 200 млн євро на пільгових умовах від Італії. Кошти будуть надані через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду держбюджету для покриття видатків", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримала грант на $1,7 млрд від США.

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