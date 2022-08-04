До кінця року пенсії підвищать ще двічі: роз'яснення ПФУ кому та наскільки

У 2022 році розмір пенсійних виплат заплановано збільшити ще двічі - 1 жовтня та 1 грудня. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

До кінця року передбачено проведення наступних перерахунків пенсій:

Від 1 жовтня 2022 року. У зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень зросте розмір мінімальної пенсії за віком в осіб, що не працюють та які досягли віку 65 років і більше та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років.

Особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривні). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70 річного віку.

Крім того, в осіб віком від 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та які мають стаж чоловіки - 35 років, жінки - 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень. Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків, менше ніж 30 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

Від 1 грудня 2022 року. У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 грудня 2022 року це 2 093 гривні зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.

Особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень. Особам, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2500 гривень.

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